POL-Bremerhaven: Lastwagen in Leherheide gestohlen - Polizei sucht Hinweise

Bremerhaven (ots)

Von einem Betriebsgelände an der Heinrich-Brauns-Straße, in Bremerhaven-Leherheide, ist am Freitagnachmittag, 9. Dezember, zwischen 16 und 17.50 Uhr, ein Lastkraftwagen gestohlen worden.

Die Polizei Bremerhaven ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter der Rufnummer 0471/953-4444 um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Lkw.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Lkw der Marke MAN mit Cuxhavener Kennzeichen (CUX NF 401). Der Aufbau ist mit dem Schriftzug "Gemüsehof Olendiek" versehen.

