POL-Bremerhaven: Vermisster 91-Jähriger aus Bremerhaven aufgefunden

Bremerhaven (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte am späten Freitagabend, 9. Dezember, einen mutmaßlichen Ladendieb, der zuvor in einem Supermarkt in der Rickmersstraße Kleidung entwendet hatte. Gegen 21.10 Uhr beobachtete der Zeuge den 32-jährigen Dieb dabei, wie dieser mehrere Kleidungsstücke aus den Verpackungen nahm, in eine Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Waren an der Kasse zu bezahlen. ...

