POL-Bremerhaven: Alkoholisierter Autofahrer gefährdet Verkehr in Bremerhaven-Wulsdorf

Bremerhaven (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 9. November, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Fritz-Reuter-Straße in Bremerhaven-Lehe eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter gelangten in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.45 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, in die Wohnung. Dazu hebelten sie ...

