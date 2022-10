Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Katalysatoren von zwei Fahrzeugen gestohlen

Bremerhaven (ots)

Nachdem Unbekannte in zwei Fällen Katalysatoren von geparkten Fahrzeugen gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Samstag, 1. Oktober, 14 Uhr, bis Montag, 3. Oktober, 10.45 Uhr, hatten sich an einem Mercedes zu schaffen gemacht. Das schwarze Auto war ordnungsgemäß an der Straße Am Ostermoor abgestellt, als der oder die Täter den Katalysator entfernten und damit unerkannt flüchteten. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Montagvormittag, als er gegen 11 Uhr mit dem Wagen losfahren wollte und ungewöhnlich laute Geräusche wahrnahm. Als der Bremerhavener nachschaute, stellte er das Fehlen des Katalysators fest.

Noch am selben Tag wurde ein weiteres Fahrzeug, das an derselben Straße geparkt war, bei der Polizei als beschädigt gemeldet. Der 51-jährige Fahrer bemerkte den Diebstahl, als er gegen 20 Uhr mit dem grauen BMW losfahren wollte und ebenfalls ungewöhnliche Geräusche wahrnahm. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3221 entgegengenommen.

