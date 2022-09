POL-Bremerhaven: Polizei beschlagnahmt mutmaßliches Diebesgut

Bremerhaven (ots) - Am heutigen Donnerstag, 29. September, wurde von einem Spezialboot ein Auto in der Weser geortet. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr wurde das Fahrzeug an der Seebäderkaje aus dem Wasser geborgen. Im Fahrzeuginneren konnte eine tote Person festgestellt werden, die zuvor bei der Polizei als vermisst gemeldet worden war. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich hier um ein persönliches Schicksal. ...

