POL-Bremerhaven: Leichenfund in Bremerhaven: Polizei ermittelt

Bremerhaven (ots) - Nach dem Fund einer Leiche unweit des Flusses Geeste in Bremerhaven-Geestemünde hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Ein Passant hatte die Polizei am Montag, 5. September, über den Fund in Kenntnis gesetzt. Zur Identität des Leichnams liegen noch keine Erkenntnisse vor. Rückfragen bitte an: Polizei Bremerhaven Seda Demir-Göncü ...

