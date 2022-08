Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Versuchter Diebstahl: Fast 60 Flaschen Schnaps und Champagner zum Abtransport vorbereitet

Bremerhaven (ots)

Das hätte eine ziemlich opulente Party werden können: Zwei mutmaßliche Ladendiebe wurden am Mittwoch, 24. August, in Bremerhaven-Mitte dabei beobachtet, wie sie versuchten, knapp 60 Flaschen Schnaps und Champagner aus einem Supermarkt zu stehlen. Das Vorhaben scheiterte offenbar, weil sie eine Notausgangstür nicht öffnen konnten. Gegen 17.20 Uhr fielen die beiden Tatverdächtigen einer Supermarkt-Mitarbeiterin aufgrund ihres verdächtigen Verhaltens auf. Sie hatten den Markt mit zwei Einkaufswagen sowie einem Reisekoffer betreten und begannen kurz danach, hochwertige Spirituosen und Schaumweine aus einer Glasvitrine zu nehmen. Am Ende befanden sich 57 Flaschen mit einem Verkaufswert von mehr als 2100 Euro in den prall gefüllten Einkaufswagen. Aus einer anderen Abteilung holten die Verdächtigen sodann Textilien, mit denen sie die Flaschen und Kartons verdeckten. Ihr nächster Weg führte die 23 und 18 Jahre alten Männer mit den Wagen zu einer Notausgangstür. Die Mitarbeiterin beobachtete, wie sich das Duo an der Tür zu schaffen machte. Kurze Zeit später trafen Supermarkt-Beschäftigte die beiden Männer im Eingangsbereich des Marktes an. Den Kassenbereich hatten diese ohne die Waren passiert. Die Beschäftigten hielten die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den Beamten gegenüber gaben der 18- und der 23-Jährige an, dass sie die große Menge Alkohol für eine Feier hätten kaufen wollen. Während des Supermarktbesuchs seien sie dann aber darüber informiert worden, dass die Feier nicht stattfinde, woraufhin sie den Laden verlassen wollten. Da die Gesamtumstände jedoch auf einen versuchten Diebstahl schließen ließen, fertigten die Polizeibeamten eine Strafanzeige gegen die beiden Männer. Zudem erhielten sie vom Supermarktbetreiber Hausverbot.

