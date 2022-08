Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Sattelauflieger zu groß: Gegen parkendes Auto gefahren

Bremerhaven (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro hat am Dienstag, 23. August, ein Lastwagenfahrer an einem abgestellten Pkw in Bremerhaven-Wulsdorf verursacht.

Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Lkw-Fahrer die Nordernfeldstraße in westlicher Richtung und beabsichtigte, nach rechts, in die Osterstader Straße abzubiegen. Dabei unterschätzte er die Größe seines Sattelaufliegers und touchierte ein am Fahrbahnrand geparktes Auto.

