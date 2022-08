Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schul-Einbrecher stutzt sich den Bart

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Täter ist am zurückliegenden Wochenende (19. bis 21. August) in ein Schulgebäude an der Wurster Straße im Bremerhavener Stadtteil Weddewarden eingebrochen. Der Einbrecher schlug eine Fensterscheibe ein und drang so in die Räumlichkeiten ein. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Jedoch nutzte die Person offensichtlich die Sanitärräume, unter anderem, um ihren Bart zu stutzen. Zahlreiche zurückgelassene Haare lassen darauf schließen. Ansonsten blieben die Räume offenbar unverändert. Am Montagvormittag bemerkten Angestellte den zurückliegenden Einbruch. Der Schaden am Fenster wird auf circa 300 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den - mutmaßlich frisch rasierten - Einbrecher geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu kontaktieren.

