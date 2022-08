POL-Bremerhaven: Urlaubszeit ist Einbruchszeit

Bremerhaven (ots) - Die Polizei warnt aktuell erneut vor Trickdieben: In diesem Fall verschafften sich am gestrigen Dienstagnachmittag, den 2. August, im Bremerhavener Schierholzgebiet unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame. Die Diebe konnten Schmuck erbeuten. Die Polizei warnt eindringlich davor, nicht bestellte Handwerker oder andere Fremde in die Wohnung zu lassen. Gegen 14 Uhr klingelte ein Mann an ...

