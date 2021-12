Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Feuer im Gartenhaus

Saalfeld (ots)

Offensichtlich technischer Defekt an einer Streckdose führte Mittwochnachmittag zum Brand innerhalb eines Gartenhauses in der Scheffelstraße in Saalfeld. Dabei entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Das Feuer konnte gelöscht werden und wirkte sich nicht auf weitere Grundstücke in der Gartenanlage aus.

