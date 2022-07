Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb in der Liethbreden-Siedlung: Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt im Fall eines Einschleichdiebstahls, der sich am vergangenen Freitag, 22. Juli, in Bremerhaven-Wulsdorf ereignet hat, und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen geschah die Tat zwischen 13 und 16 Uhr. Ein unbekannter Täter gelangte in das Einfamilienhaus am Osterwiesenweg in der Liethbreden-Siedlung und erbeutete Schmuck und Bargeld. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Diebstahls auf dem Grundstück beschäftigt und bemerkten nichts von dem ungebetenen Gast im Haus.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu kontaktieren.

Hierzu die Hinweise der Polizei:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Lassen Sie auch keinen Schlüssel von außen in der Haustür stecken, beispielsweise bei der Gartenarbeit.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell