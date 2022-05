POL-Bremerhaven: Radfahrer auf Elbestraße angefahren: Unfall wirft Fragen auf

Bremerhaven (ots) - Weder seine Ausdrucksweise noch seine körperlichen Aggressionen hatte ein 18-Jähriger im Griff, den die Polizei am Sonntagabend, 22. Mai, gegen 19.15 Uhr in Gewahrsam nehmen musste. Zuvor war der junge Mann in Bremerhaven-Geestemünde aufgefallen, weil er an der Verdener Straße mit einem anderen Mann in Streit geraten war und offenbar zudem gegen ...

mehr