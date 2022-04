Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Stromkasten angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Einen Stromverteilerkasten hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch, 27. April, an der Straße Langmirjen in Bremerhaven-Lehe beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall zwischen 10.30 und 14 Uhr. Der Sachschaden am Verteilerkasten wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 0471/953-3142 bei der Polizei zu melden.

