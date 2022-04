POL-Bremerhaven: Neue Betrugsmasche in Bremerhaven: Anrufer geben sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus

Bremerhaven (ots) - Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf zwei Baustellen in den Bremerhavener Ortsteilen Lehrheide-West und Schierholz abgesehen. Eine Betonmischmaschine, Gerüstteile sowie weitere Werkzeuge und Arbeitsmaschinen entwendeten derzeit noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 22. April 2022, 12 Uhr, und Montag, 25. April 2022, 7 Uhr, von einem umzäunten Gelände an der ...

