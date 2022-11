Feuerwehr Düren

FW Düren: Feuer im Mehrfamilienhaus in Düren

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düren (ots)

Am späten Abend des 21.11.22 wurde die Feuerwehr Düren zu einem Brand mit "Menschenleben in Gefahr" in die Kernstadt alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Rauch aus dem Fenster und Treppenraum des Mehrfamilienhauses. Da zu Beginn unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurde unverzüglich eine Menschenrettung eingeleitet. Es konnten keinen Personen in der Brandwohnung vorgefunden werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht und schlimmeres verhindert werden. Zur Entrauchung wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Nachbarwohnungen wurden kontrolliert. Durch den Rettungsdienst wurden zwei Personen betreut. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren rund 50 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell