Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Erneuter großer Flächenbrand

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bad Honnef, Am Weiher (ots)

Am Dienstag um 14:02 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef erneut in die Straße Am Weiher zu einem Flächenbrand gerufen. Vor Ort zeigte sich eine rasante Ausbreitung der Flammen, sodass der Einsatzleiter direkt die Alarmstufe auf B2 erhöhen ließ. Der Wind trieb die Flammen vor sich her und diese näherten sich schnell der Wohnbebauung. So wurde die Alarmstufe auf B3 erhöht und ein massiver Löschangriff durchgeführt. Dieser zeigte dann schnell Wirkung, der Brand war unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten wurden durch den aufziehenden Starkregen beschleunigt. Im Einsatz waren insgesamt 64 Einsatzkräfte, davon 4x Ordnungsamt, 6x Polizei, 3x Rettungsdienst, 5x Versorgungseinheit des DRK Bad Honnef und 46 Feuerwehrleute aus allen drei Standorten der Bad Honnefer Feuerwehr. Einsatzleitung durch BOI Sven Scharfenstein.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef, übermittelt durch news aktuell