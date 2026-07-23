Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gefahrguteinsatz auf der B 58

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Hünxe (ots)

Die Leitung der Feuerwehr Hünxe wurde am 23. Juli 2026 um 08:55 Uhr mit dem Einsatzstichwort "CBRN klein" zur Schermbecker Landstraße im Ortsteil Drevenack alarmiert. Aufgrund der vermeintlich unklaren Örtlichkeit war die Feuerwehr Wesel bereits seit kurz nach 8 Uhr mit mehreren Einheiten an der Einsatzstelle tätig.

Während der Fahrt über das Autobahnkreuz Oberhausen der BAB 3 stellten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen beißenden Geruch aus einem Gefahrgut-Lkw fest und wählten den Notruf. Die Autobahnpolizei machte den Lkw ausfindig und leitete ihn an der Anschlussstelle Wesel von der Autobahn ab. Da auch die Polizisten den starken Geruch wahrnehmen konnten, alarmierten sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Wesel hatten bereits eine Erkundung eingeleitet und einen Trupp in Chemikalienschutzanzügen eingesetzt. Aufgrund der undefinierbaren Ladung wurde zudem der Brandschutz sichergestellt und die Schermbecker Landstraße zwischen den beiden Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Wesel vollständig gesperrt. Da sich die Einsatzstelle auf dem Gemeindegebiet Hünxe befand, wurde die Leitung der Feuerwehr Hünxe hinzugerufen.

Nach einer Übergabe übernahm die Feuerwehr Hünxe die Einsatzstelle. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe wurde beschlossen, die Analytische Task Force der Feuerwehr Essen hinzuzuziehen. Der Fachberater führte Messungen durch und stellte eine minimale Konzentration durch das Ausgasen in der Umgebung fest. Nach Rücksprache mit der rückwärtigen Führungsebene des Fachberaters konnte Entwarnung gegeben werden. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung. Nach Rücksprache mit der Polizei und der Unteren Wasserbehörde des Kreises Wesel durfte der Fahrer seine Fahrt in die Niederlande fortsetzen.

Während der Einsatzmaßnahmen leitete die Polizei den Verkehr weiträumig um. Der Einsatz war nach ca. dreieinhalb Stunden beendet.

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