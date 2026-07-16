Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Rettung einer verletzten Person vom Heuboden

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am 16. Juli 2026 um 15:14 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Notlage" zur Alten Raesfelder Straße alarmiert.

Auf einem Heuboden eines landwirtschaftlichen Betriebes war es zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Person verletzte und medizinische Hilfe benötigte. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst beim schonenden Transport der verletzten Person vom Heuboden zum Rettungswagen. Hierfür kamen ein Spineboard sowie eine Steckleiter zum Einsatz. Der Einsatz war nach ca. 1,5 Stunden beendet.

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