Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ausgelöster Heimrauchmelder

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bruckhausen wurden am 20. Juli 2026 um 14:06 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Heimrauchmelder" zur Akazienstraße alarmiert.

An der Einsatzstelle wurde ein ausgelöster Rauchmelder festgestellt. Die Feuerwehr erkundete den betroffenen Bereich mit einem Trupp unter Atemschutz. Der Rauchmelder hatte aufgrund von Arbeiten im Gebäude ausgelöst. Ein Schaden konnte nicht festgestellt werden, sodass keine weiteren Einsatzmaßnahmen erforderlich waren. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

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