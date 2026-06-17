Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Ortsteil Rott

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Neustadt-Rott (ots)

Am Mittwochmorgen kam es im Neustädter Ortsteil Rott zu einem Verkehrsunfall. Zwei PKW waren frontal zusammengestoßen. Dabei wurde die Fahrerin eines PKW in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Gegen 5:40 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall am Ortsausgang von Rott alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der Unfall zwischen zwei PKW bestätigt und es stellte sich heraus, dass die Fahrerin eines beteiligten Fahrzeugs in ihrem PKW eingeklemmt war. Der Fahrer des anderen PKW konnte sein Fahrzeug bereits eigenständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst betreut.

Um die Person schonend zu retten, setzte die Feuerwehr hydraulisches Rettungsgerät ein, dabei wurde das Dach des PKW entfernt und die Seite geöffnet. Während der Rettung versorgte ein Notarzt die Fahrerin im Fahrzeug. Nach der technischen Rettung wurde die Verletzte an den Rettungsdienst übergeben. Beide Fahrzeugführer wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße L251 vollständig gesperrt werden. Nach rund einer Stunde konnten die Maßnahmen der Feuerwehr beendet werden.

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