FW VG Asbach: Hochwasserschutz: 3 Boote in Dienst gestellt

Asbach (ots) - Der Blutspendedienst West macht aktuell auf die dringende Notwendigkeit von Blutspenden aufmerksam. Dieser Aufruf kam auch bei den Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Asbach an. "Ohne lange zu Überlegen war klar: Wir gehen Blut spenden", berichtet Wehrleiter Arnold Schücke und mobilisierte die Feuerwehrfrauen und -männer. "Mit knapp 20 Spendern haben die Feuerwehrleute die Blutspende Ende Juni in Asbach ...

