Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Dachstuhlbrand

Bremerhaven (ots)

Der Integrierten Rettungsleitestelle Unterweser-Elbe wurde gegen 01:50 Uhr ein Dachstuhlbrand in einem Zweifamilienhaus in der Neidenburger Straße gemeldet. Es wurde der 1. Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Weddewarden und der Rettungsdienst alarmiert. Bei dem Eintreffen ergab die Erkundung, dass sich bereits alle Bewohner ins freie gerettet haben und es zu einem Feuer im Bereich des Daches gekommen war. Ein aufmerksamer Nachbar hat das Feuer entdeckt und handelte sofort. Die rasche Alarmierung der Feuerwehr und die Benachrichtigung der Bewohner trugen entscheidend dazu bei, schlimmeres zu verhindern. Bewohner hatten bereits erste Löschmaßnahmen ergriffen, was dazu beitrug, dass das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in Ihr Haus zurückkehren. Über die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Die Feuerwehr war mit 32 Einsatzkräften vor Ort.

