Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei- A 61 bei Nettetal - Drei Verkehrsunfälle mit sechs Beteiligten - Eine Person schwer verletzt - Aufwendige Reinigungsarbeiten - Richtungsfahrbahn voll gesperrt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 13. März 2024, 23:49 Uhr

In der Nacht zu heute kam es auf der A 61 bei Nettetal in Fahrtrichtung Venlo in kurzen Zeitabständen zu insgesamt drei Verkehrsunfällen mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Drei Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Die Richtungsfahrbahn bleibt aufgrund von Reinigungsarbeiten voraussichtlich bis mindestens 11:00 Uhr voll gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereigneten sich zwischen den Anschlussstellen Kaldenkirchen und Nettetal-West auf regennasser Fahrbahn drei Verkehrsunfälle, an denen insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Aufgrund von Reinigungsarbeiten bleibt die Richtungsfahrbahn bis mindestens 11:00 Uhr gesperrt. Die Beamtinnen und Beamten leiten den Verkehr an der Anschlussstelle Kaldenkirchen ab.

