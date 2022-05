Polizei Düsseldorf

POL-D: DEIG-Einsatz - Polizei stoppt betrunkenen Randalierer in Oberbilk - 33-Jähriger leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 7. Mai 2022, 01:08 Uhr

Nachdem in der Nacht zu Samstag ein Mann in Oberbilk auf der Straße randaliert und bei Eintreffen des hinzugerufenen Streifenteams eine Glasflasche nach einem Beamten geworfen hatte, setzte ein Polizist das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein. Der stark alkoholisierte Randalierer konnte in der Folge fixiert und in Gewahrsam genommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Zur Tatzeit wurde den Beamten ein Randalierer auf der Markenstraße gemeldet, der Passanten anpöbeln und Gegenstände umherwerfen sollte. Als das Streifenteam am Einsatzort eintraf, schrie der Mann lauthals und wirkte äußerst aggressiv. Die Beamten stiegen aus dem Streifenwagen aus und wurden unvermittelt mit einer Glasflasche beworfen. Der offensichtlich berauschte Randalierer trat in der Folge gegen ein geparktes Auto. Auf mehrfache Ansprache beruhigte sich der Mann nicht und kam den Aufforderungen der Polizisten nicht nach, sondern griff stattdessen in seine Bauchtasche und zog einen nicht erkennbaren Gegenstand heraus. Ein Beamter setzte nach vorheriger Androhung das DEIG ein, wodurch der Mann zu Boden ging und dort gefesselt werden konnte. Der 33-jährige Marokkaner wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung zur Wache gebracht. Dort entnahm ihm ein Arzt aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung und des Verdachts der Einnahme von Drogen Blutproben. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

