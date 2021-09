Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Holthausen - Kradfahrer kollidiert mit Pkw - 26-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 27. September 2021, 15:36 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag ein 26-jähriger Kradfahrer, als er mit einem Pkw zusammenprallte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Der 26-jährige Mann war mit seiner Honda auf der Paul-Thomas-Straße in Richtung Bonner Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung Prof.-Oehler-Straße beabsichtigte er, auf dem linken Fahrstreifen einen vor ihm fahrenden Kastenwagen zu überholen. Währenddessen bog ein Audi-Fahrer von der Prof.-Oehler-Straße nach links auf die Paul-Thomas-Straße ab. Dabei bemerkte er offenbar den Kradfahrer zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 26-Jährige verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der 54-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt.

