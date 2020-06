Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Zwei Dealer am Worringer Platz festgenommen - Auch Drogenkontrollen des Einsatztrupps PRIOS erfolgreich

Düsseldorf (ots)

Die Polizei Düsseldorf konnte gestern Abend zwei mutmaßlichen Drogendealern am Worringer Platz das Handwerk legen. Die beiden Männer sollen sich nun vor einem Haftrichter verantworten. Der Einsatztrupp PRIOS führte weitere Kontrollen gegen die "Szene" im Stadtgebiet durch.

Beamte der Polizeiinspektion Mitte kontrollierten gestern Abend gegen 20.15 Uhr zwei Männer am Worringer Platz. Kurz vor der Überprüfung wollte sich einer der beiden offenbar mitgeführter Drogen entledigen. Die Beamten konnten ihn jedoch daran hindern und stellten neben den Betäubungsmitteln eine größere Menge an Bargeld in "dealertypischer" Stückelung sicher. Außerdem hatten aufmerksame Anwohner die "Geschäfte" der 22 und 24 Jahre alten Dealer zuvor genauestens aus ihrer Wohnung heraus beobachtet. Jetzt sollen die beiden Männer mit albanischer Staatsangehörigkeit einem Haftrichter vorgeführt werden.

Auch die dauerhaften Schwerpunktkontrollen des Einsatztrupps PRIOS hatten in der letzten Woche rund um den Worringer Platz und am Schlossufer wieder Erfolg. Die Polizisten kontrollierten zahlreiche Personen aus der Drogenszene und fertigten über ein Dutzend Strafanzeigen wegen begangener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zusätzlich gelang es den Beamten mehrere kleine Drogendepots ausfindig zu machen und auszuheben. Ein wichtiges Ziel dieser dauerhaft stattfindenden Kontrollen ist es, das subjektive Sicherheitsgefühl der Passanten und Anwohner zu stärken und weiterhin deutlichen Druck auf die Drogenszene auszuüben.

