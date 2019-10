Polizei Düsseldorf

POL-D: Schneller Fahndungserfolg in Hassels - Drei Männer nach versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Düsseldorf (ots)

Gestört durch eine Anwohnerin flüchteten gestern Abend drei Männer von der Terrasse eines Einfamilienhauses an der Tönisstraße. Das Trio hatte versucht, die Glastür aufzubrechen, um ins Haus zu gelangen. Die herbeigerufene Polizei stellte die Männer noch im Nahbereich und nahm sie vorläufig fest.

Kurz vor 20 Uhr ging die Zeugin auf ihre Terrasse, um eine Zigarette zu rauchen und bemerkte sofort die verdächtigen Personen auf dem Nachbargrundstück. Als die Männer erkannten, dass sie entdeckt worden waren, traten sie umgehend die Flucht an. Die aufmerksame Frau verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung ging das Trio ins Netz. Alle drei (24, 25 und 27 Jahre alt) sind albanische Staatsangehörige. Während der 25-Jährige in Hassels lebt, sind seine Komplizen nicht in Deutschland gemeldet. Wegen der bestehenden Fluchtgefahr werden sie heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Gegen den 24-Jährigen wird bereits wegen Wohnungseinbruchs in Frankreich ermittelt.

