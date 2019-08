Polizei Düsseldorf

POL-D: Carlstadt - Raubdelikt am Schwanenmarkt - 15-Jähriger wird festgenommen - Niemand verletzt

Freitag, 23. August 2019, 2.55 Uhr

Nach einem Raubdelikt zum Nachteil eines 81-Jährigen in der vergangenen Nacht am Schwanenmarkt konnten Polizeibeamte eine Stunde später einen Tatverdächtigen in der Nähe stellen. Es handelt sich um einen polizeibekannten 15-jährigen Jugendlichen mit deutsch/ukrainischer Staatsangehörigkeit. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt.

Zur Tatzeit ging der 81-Jährige von der Straße aus in den Park am Schwanenmarkt. Dort wurde er von einer männlichen Person angesprochen. Unvermittelt griff der Täter in die linke Jackentasche des Geschädigten und versuchte ihm die Geldbörse zu entwenden. Als dies misslang, riss er dem Geschädigten eine Tüte mit persönlichen Utensilien aus der Hand und entfernte sich in Richtung Hohe Straße. Während die Tasche mit den Gegenständen aufgefunden werden konnte, blieb die Fahndung zunächst ohne Erfolg. Gegen 4 Uhr tauchte dann der Verdächtige mit der entsprechenden Beischreibung in der Nähe (Südstraße) auf. Er wurde von der Streife angesprochen und unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Wegen des Verdachts auf Rauschgiftkonsum wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Danach wurde er in seine Wohngruppe in Oberbilk gebracht.

