Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht der Unfallflucht in Eller - Hoher Sachschaden - Ein Verletzter - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Verdacht der Unfallflucht in Eller - Hoher Sachschaden - Ein Verletzter - Zeugen gesucht

Freitag, 14. Juni 2019, 13.30 Uh

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen einer möglichen Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Freitag in Eller ereignet hat. Die Beamten suchen nach einem blauen VW Golf.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war zur Unfallzeit ein 24-jähriger Düsseldorfer mit seinem BMW auf der Deutzer Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. An der Auffahrt zur A 46 in Richtung Neuss scherte nach seinen eigenen Angaben unmittelbar vor ihm der Golf ein und bremste stark ab. In der Folge fuhr der 24-Jährige mit seinem BMW auf. Der Fahrer des Golf stieg kurz aus und entfernte sich nach einem kurzen Wortwechsel, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Der Fahrer soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,65 Meter groß gewesen sein. Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Beide Airbags hatten ausgelöst.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell