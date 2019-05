POL-D: Gewerbsmäßige Bandenhehlerei in Reisholz - Fünf E-Bikes und ein Flachbildschirm sollten "auf die Reise" - Zivilfahnder nehmen Trio fest - Haftrichter

Polizei Düsseldorf

Gewerbsmäßige Bandenhehlerei in Reisholz - Fünf E-Bikes und ein Flachbildschirm sollten "auf die Reise" - Zivilfahnder nehmen Trio fest - Haftrichter

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Polizeiinspektion Süd konnten gestern Abend ein Hehlerlager in Reisholz auffliegen lassen. Fünf E-Bikes und ein Fernseher waren transportfertig verpackt und sollten auf die Reise nach Südosteuropa. Den Wert der Beute schätzen die Ermittler auf 15.000 Euro. Wie sich herausstellte, waren die Räder allesamt im Düsseldorfer Süden gestohlen worden. Bei den drei Verdächtigen handelt es sich um Männer im Alter von 32, 33 und 37 Jahren. Der hauptverdächtige 32-Jährige wohnt im Düsseldorfer Süden. Die beiden anderen sind ohne festen Wohnsitz. Alle sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am späten Abend entdeckten die Zivilfahnder auf der Potsdamer Straße einen verdächtigen VW Transporter mit Anhänger. Bei der genauen Nachschau stellten sie fest, dass der Anhänger mit dem Diebesgut beladen war. Die Bikes waren transportfähig verpackt und hinter Altreifen versteckt. Sie stammten aus dem Keller des Hauses an der Potsdamer Straße. Dort waren sie zwischengelagert worden. Die Beute und das Fahrzeuggespann wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

