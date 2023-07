POL-PIKIR: Bremspedal mit Gaspedal vertauscht und Wand durchbrochen

Kirn Industriegebiet In Allweiden (ots) - In der Nacht vom 13.07.2023 auf den 14.07.2023 kam es im Industriegebiet In Allweiden in Kirn zu drei Einbrüchen in Firmengebäude. Die Täter hebelten Fenster auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Täterhinweise bitte an die Polizei Kirn Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: ...

