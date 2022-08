Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Scheibe der Realschule Plus Kyrau

Kirn (ots)

Im Zeitraum vom Freitag 19.08.22 bis Mittwoch 24.08.22 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Scheibe an der Realschule Plus Kyrau in Kirn. Diese befindet sich im Bereich Richtung Fahrradunterstand. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Bei Hinweisen bezüglich des Vorfalles bitte die Polizei die Dienststelle in Kirn unter 06752-1560 zu informieren.

