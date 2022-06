Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Hochstetten-Dhaun, B41 (ots)

In der Nacht vom 05.06. auf den 06.06.2022 kam es an der neuen Ortsumgehung bei Hochstetten-Dhaun/B41 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Bislang unbekannte Täter warfen im dortigen Baustellenbereich insgesamt 12 Warnbaken um, wobei dann einige Warnbaken in die Fahrbahn hineinragten. Dadurch entstand eine Gefahr für den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Kirn. Zu einer Schädigung kam es vermutlich nur aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 erbeten.

