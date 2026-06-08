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Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Bingen-Büdesheim (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2026, gegen 21:40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Hitchinstraße den 32-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Zuvor war dieser den Beamten unter anderem aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen.

Da bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,27 Promille. Darüber hinaus zeigten sich bei dem Mann typische Auffälligkeiten, die den Verdacht einer zusätzlichen Beeinflussung durch andere berauschende Mittel begründeten.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken angeordnet.

Der 32-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr für sein Verhalten verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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