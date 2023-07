Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: PKW- und Flächenbrand

Manubach (ots)

Am 22.07.2023 gegen 12:40 Uhr wurde der Polizei ein PKW-Brand in der Gemarkung "Weibelshelle" gemeldet. Vor Ort stand der gemeldete PKW eines Feldarbeiters in Vollbrand, das Feuer ging auf das angrenzende Feld (ca. 3 Hektar) über. Die Feuerwehr löschte den Brand, es kam zu keinem Personenschaden. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen.

