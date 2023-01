Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Getunte Motorroller

Sprendlingen (ots)

Am 26.01.2023 gegen 07:30 kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Straße "Am Weiher" in Sprendlingen einen Mofaroller, bei welchem festgestellt werden konnte, das dieser augenscheinlich entdrosselt wurde und eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 70km/h erreichte. Der 15-jährige Fahrer konnte lediglich eine hierfür nicht ausreichende Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Noch während der Kontrolle des ersten Motorrollers kam ein zweiter Motorroller angefahren, welcher ebenfalls einer Kontrolle unterzogen wurde. Bei diesem Motorroller konnten bereits mit Kontrollbeginn einige technische Veränderungen festgestellt werden, welche unter anderem auch den Einbau eines Sportauspuffs umfassten. Die Modifikationen ergaben in diesem Fall eine Steigerung der Höchstgeschwindigkeit auf knapp 80km/h. Auch der 16-jährige Fahrer dieses Motorrollers war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und das jeweilige Kennzeichen sichergestellt. In beiden Fällen wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

