Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Godramstein - Streit über Sauberkeit in der WG endet in Körperverletzung

Landau (ots)

Am Samstagnachmittag (04.06.2022) gerieten zwei Männer über die Sauberkeit in ihrer WG in Streit. Der 48-jährige Beschuldigte hatte keine Lust, der Aufforderung seines 35-jährigen Mitbewohners zu folgen und das WC richtig zu reinigen. Es kam zu Handgreiflichkeiten bei denen der Beschuldigte seinen Mitbewohner mit der Hand ins Gesicht schlug wodurch dieser leichte Rötungen und Kratzer davontrug. Der Schmutzfink muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell