POL-PIBIN: Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots) - Am Sonntag, den 28.08.2022 gegen 09.58 Uhr wurde ein Brand in 55422 Bacharach OT Steeg in der Blücherstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr haben bereits alle Anwohner das Gebäude des Mehrfamilienhauses eigenständig verlassen. Es konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Weiterhin rauchte und brannte der Dachstuhl des Gebäudes, so dass die eingesetzte Feuerwehr unmittelbar mit ...

mehr