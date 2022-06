Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schlägerei in Binger Stadtgebiet zwischen fünf offensichtlich an-bzw. betrunkenen Personen

Bingen (ots)

In der Nacht von Samstag 25.06.2022 auf Sonntag, 26.06.2022 kam es im Binger Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung dreier Männer sowie zweier Frauen im Alter von 23 bis 36 Jahren. In Folge stärkeren Alkoholkonsums gerieten die Personen in Streit, dieser hatte eine Schlägerei zur Folge. In deren Verlauf und nach dem Eintreffen der Polizei erschien eine beteiligte Person mit einem Baseballschläger vor Ort, dem er sich jedoch beim Erblicken der Polizei entledigte. Gegen die beteiligten Personen wird derzeit ein Strafverfahren geführt, ein verletzter Beteiligter wurde in die Uniklinik Mainz verbracht.

