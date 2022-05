POL-PIBIN: Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Bingen-Büdesheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:30 Uhr zog ein offensichtlich betrunkener junger Mann durch die Pestalozzistraße in Bingen-Büdesheim und beschädigte ein parkendes Auto, in dem er den Außenspiegel abschlug. Die Anruferin konnte den Mann dürftig beschreiben: "oberkörperfrei", schmale Statur, dunkelhaarig. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Gibt es Zeugen, ...

