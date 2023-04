Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebe gehen leer aus

Bischheim (ots)

In der Zeit vom 12.03.23, 11:30Uhr, bis zum 03.04.23, 19:46Uhr, wurde in eine Bischheimer Kirche eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Haupteingangstür der Kirche auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Dort wurde in Schränken nach Wertsachen gesucht. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell