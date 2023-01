Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Kennzeichen entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

In der Zeit vom 31.12.22, 19:00Uhr, bis zum 01.01.23, 14.00Uhr, kam es in der Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße zu einem Diebstahl. An einem PKW, welcher in einer frei zugänglichen Hofeinfahrt geparkt war, wurde das vordere Kennzeichenschild entwendet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

