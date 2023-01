Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Ereignisreiche Silvesternacht 2023

Kirchheimbolanden (ots)

Im Verlauf der Neujahrsnacht 2023 wurden die Beamten und Beamtinnen der PI Kirchheimbolanden zu mehreren Ereignissen gerufen, welche im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel standen. So verunfallte gegen 23:44 Uhr ein Fahrer eines Kleinkraftrads auf der L404 zwischen Kriegsfeld und Mörsfeld, als dieser alleinbeteiligt vermutlich aufgrund von Alkoholkonsum von der Straße abkam, im Straßengraben zu Fall kam und sich hierbei verletzte. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, hier wurde ihm eine Blutprobe aufgrund des Anfangsverdachts wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entnommen. Gegen 00:37 Uhr wurde eine größere Auseinandersetzung zweier Personengruppen in Eisenberg gemeldet. Hier stellte sich im Rahmen der Aufklärung heraus, dass eine Personengruppe Böller in Richtung der zweiten Gruppe geworfen hat, worauf sich eine handfeste Auseinandersetzung untereinander entwickelt hat. Gegen 03:21 Uhr wurde ein Einbruch in ein privates Wohnanwesen, ebenfalls in Eisenberg, gemeldet. Die Bewohnerin stellte bei der Heimkehr von einer Neujahrsfeier fest, dass die Terrassentür ihrer Wohnung eingeschlagen und im Anschluss mehrere Zimmer durchsucht wurden. Neben Bargeld wurde hier zudem auch Schmuck entwendet. Weiterhin kam es zu weiteren, kleineren Einsätzen, u.a. einem Mülltonnenbrand in Kirchheimbolanden sowie dem Brand von Resten von abgeschossenem Feuerwerk in Göllheim. Besagte Brände konnten durch die FFW gelöscht werden.

