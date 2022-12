Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten, Rettungshubschrauber im Einsatz

Göllheim (ots)

Am 01.12.22, um 12:25Uhr, kam es auf der B 47, in Höhe Göllheim, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 20-Jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem PKW die B 47 von Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Dreisen. Ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Alzey-Worms befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem LKW-Gespann die genannte Strecke in entgegengesetzte Richtung. Kurz bevor sich die beiden Fahrzeuge begegneten, kam der 20-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem LKW-Gespann des 60-Jährigen. Durch den Zusammenstoß löste sich eine Leiter von der Ladefläche des LKW-Gespanns und schleuderte auf den PKW einer 28-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim, welche hinter dem Unfallverursacher fuhr. Alle Fahrzeugführer sowie ein Kind, dass Insasse im PKW der 28-Jährigen war, erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

