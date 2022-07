Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrer am Rheinufer Ingelheim - Beteiligte gesucht

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 14.07.2022 gegen 09:30 Uhr ereignete sich am Rheinufer in Ingelheim, entlang des Weges zur dortigen Anglerklause, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Hierbei befand sich die Fußgängerin aus Richtung Heidesheim kommend und lief in Richtung Ingelheim, als es zum Zusammenstoß mit dem von hinten kommenden Radfahrer kam. Die Fußgängerin stürzte und zog sich hierdurch Verletzungen zu. Es kam zu einem kurzen Gespräch zwischen beiden Beteiligten, in welchem jedoch die notwendigen Personalien nicht vollständig ausgetauscht, bzw. notiert wurden. Der Radfahrer verließ anschließend noch vor einer polizeilichen Unfallaufnahme die Örtlichkeit. Die Fußgängerin beschreibt den Radfahrer wie folgt: männlich, ca. 40-50 Jahre alt, Warnweste, E-Bike. Die Polizeiinspektion Ingelheim bittet nun den unbekannten Fahrradfahrer, sich unter der Telefonnummer 06132 6551-0 zu melden.

