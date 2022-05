Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus in Gau-Algesheim

Ingelheim (ots)

Am heutigen Samstag (28.05.22) kam es gegen 16.17 Uhr in der Rheinstraße Gau-Algesheim (L420)zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses . Der unfallbeteiligte Linienbus befuhr die Rheinstraße aus Richtung Ingelheim in Richtung Gau-Algesheim Ortsmitte, die unfallbeteiligte PKW-Führerin fuhr die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Einmündung zum EDEKA-Markt missachtete die 47jährige PKW-Führerin nach derzeitigen Erkenntnissen die Vorfahrt des entgegenkommenden Linienbusses und bog nach links in Richtung des EDEKA ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Bus. Durch die Kollision wurden im Bus nach derzeitigem Stand sechs Fahrgäste leicht verletzt. Die Feuerwehr, sowie der Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort. Durch Einsatzkräfte der Polizei Ingelheim, sowie der Polizeiautobahnstation Heidesheim wurde der Verkehrsunfall aufgenommen, sowie verkehrslenkende Maßnahmen durchgeführt. Alle Verletzten wurden zunächst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ab etwa 17.25 Uhr war die Rheinstraße wieder voll befahrbar.

