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Feuerwehr München

FW-M: Erster Einsatzerfolg des neuen Vorauslöschfahrzeugs (Bogenhausen)

München (ots)

Donnerstag, 2. Juli 2026, 11.10 Uhr

Oderstraße

Bei einem gemeldeten Dachstuhlbrand hat das erst seit 1. Juli 2026 in Dienst befindliche Vorauslöschfahrzeug (VLF) maßgeblich zu einer Schadensminimierung beigetragen.

Am Donnerstagvormittag gingen kurz nach 11 Uhr mehrere Meldungen bei der Leitstelle München ein: Im Bereich eines Flachdachs im zweiten Geschoss eines Wohnhauses seien Rauch und Feuerschein zu sehen. Zu den üblichen Einsatzkräften wurde auch das neue VLF zur Einsatzstelle alarmiert. Da es zum Zeitpunkt der Alarmierung günstiger zum Einsatzort stand, war es als erstes am Einsatz und die Einsatzkräfte konnten sofort mit den Löschmaßnahmen starten. Über die mitgeführte Leiter und mit dem Hochdrucklöschsystem verschafften sie sich Zugang zu dem Flachdach und konnten so die Flammen löschen. Beim Eintreffen der restlichen Fahrzeuge war das Feuer bereits gelöscht. Allerdings waren die Arbeiten der Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet. Die intensive Suche nach Glutnestern mit einer Wärmebildkamera und die Kontrolle der baulichen Strukturen dauerten noch bis nach Mittag an.

Zur Brandursache und dem Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

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Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

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