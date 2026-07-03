Feuerwehr München

FW-M: Einbruch in Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr München (Forstenried)

München (ots)

Freitag, 3. Juli 2026, 7.00 Uhr

Forstenrieder Allee

In der Nacht von Donnerstag, 2. Juli 2026, auf Freitag, 3. Juli 2026, ist in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr München, Abteilung Forstenried, eingebrochen und Werkzeug aus einem Einsatzfahrzeug entwendet worden.

In den frühen Morgenstunden bemerkte ein Mitglied der Abteilung Einbruchsspuren an einer Tür und verständigte die Polizei und die Branddirektion darüber. Die Kriminalpolizei sowie der Führungsdienst der Feuerwehr München fuhren daraufhin zum Gerätehaus. Zum aktuellen Zeitpunkt steht fest, dass gewaltsam über eine Tür in das Gebäude eingedrungen und ein Satz Spezialwerkzeuge entwendet wurde. Fahrzeuge oder Großgeräte wurden nicht gestohlen. Der oder die Täter*innen entkamen unbemerkt.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen und die Spurensicherung übernommen. Bis zur Beendigung der polizeilichen Maßnahmen war die Abteilung nicht einsatzbereit. Seit 9.30 Uhr können die ehrenamtlichen Kräfte wieder zu Notfällen ausrücken. Die fehlende Ausrüstung schränkt die Einsatzbereitschaft nicht grundlegend ein. Bis zu diesem Zeitpunkt stellten benachbarte Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und die Berufsfeuerwehr die Brand- und Unfallhilfe unter Einhaltung aller gesetzlichen Fristen sicher. Eine unmittelbare Auswirkung auf die Sicherheit der Bevölkerung im Stadtteil Forstenried bestand nicht.

Nähere Informationen können von der Branddirektion nicht genannt werden.

Zeugenaufruf:

Die Polizei München hat die Ermittlungen zu Einbruch und Diebstahl aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hierzu kann jede Polizeidienststelle aufgesucht oder kontaktiert werden.

(pes)

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