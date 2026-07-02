Feuerwehr München

FW-M: Brand im Treppenhaus (Neuhausen)

München (ots)

Mittwoch, 1. Juli 2026, 17.26 Uhr

Schachenmeierstraße

Am Mittwochabend hat es in einem Treppenraum eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Durch das besonnene Handeln der Hausbewohner*innen kam es zu keinen Verletzten.

Gegen kurz vor 17.30 Uhr meldeten mehrere Personen eine starke Rauchentwicklung und Flammenschein im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Schachenmeierstraße. Durch die Integrierte Leitstelle wurde der zuständige Löschzug der Feuerwache 4 zum Brandort alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellten diese einen stark verrauchten Treppenraum fest. Sogleich gingen vier Trupps unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Der Einsatzleiter forderte einen zweiten Löschzug nach. Nach kurzer Zeit konnte der Brandherd im Keller ausfindig gemacht und abgelöscht werden. Im weiteren Verlauf wurden alle Wohnungen auf Raucheintritt kontrolliert. Hierfür mussten einige Türen gewaltsam geöffnet werden. Nur dem umsichtigen Handeln der Hausbewohnenden ist es zu verdanken, dass es keine Verletzten zu beklagen gab. Alle Bewohner*innen hielten ihre Türen zum Treppenhaus vorbildlich geschlossen, um sich so selbst zu schützen.

Durch den Brand wurde der Treppenraum erheblich beschädigt. Zur genauen Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Daten vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(rec)

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